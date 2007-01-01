Домашняя техника Тимур Долотказин, компания "ММС": Чем больше в мире ценителей звука, тем больше будет хорошо записанной музыки! Компания «ММС» сегодня является одним из крупнейших игроков на рынке домашней и автомобильной электроники. Удивительно, но история компании начиналась со студии звукозаписи, открытой в Москве в конце 80-х годов прошлого столетия, а само название «MMS» расшифровывается как Moscow Musical Service. Сегодня в структуре компании также есть превосходно оснащенная студия, подробнее о которой можно узнать в нашей публикации. Таким образом, можно говорить о том, что «ММС» не просто предлагает своим клиентам оборудование для воспроизведения музыки, но и принимает самое непосредственное участие в создании музыкальных записей. Наверное, поэтому не стоит удивляться тому, что в мае 2016 года генеральным директором компании стал Тимур Долотказин – звукоинженер по образованию, принявший самое непосредственное участие в создании музыкальных записей, выпущенных на студии MMS-Records, и профессионально разбирающийся в вопросах качества воспроизведения. Нам показалось интересным поговорить с Тимуром о домашней Hi-Fi аппаратуре и узнать его профессиональное мнение об этой, откровенно говоря, весьма мифологизированной отрасли.



AVREPORT.ru: Бытует мнение, что люди, профессионально занимающиеся звукозаписью, весьма скептически относятся к Hi-Fi индустрии. Соответствует ли это действительности и если да, то почему?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Нет, не соответствует. Мы все занимаемся любимым делом – музыкой. Кто-то сочиняет, кто-то записывает, а кто-то слушает. Каждый из этих этапов важен. Без прихотливых слушателей, которые вслушиваются в каждую мелочь, для которых важен каждый нюанс, звукозапись была бы совершенно другой. Да и в саму звукозапись многое пришло из Hi-Fi, взять те же самые колонки Yamaha NS-10. Изначально модель создавалась как Hi-Fi, а в итоге стала одним из самых популярных студийных мониторов. Я в свое время довольно удачно использовал KEF LS-50 в качестве основных мониторов – они вполне профессионально звучат. Отказался, потому что NS-10 были в итоге чуть громче, а я периодически люблю «ввалить» в процессе работы)))



AVREPORT.ru: Какие качества аудиоаппаратуры представляются вам самыми важными – частотный диапазон, динамика, разрешение, качество построения сцены и т.д.? Почему?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Если говорить об аппаратуре мониторинга, то все качества важны. Но если выбирать между фазовой линейностью (то, что вы назвали «качеством построения сцены») и частотным диапазоном – я выберу фазовую линейность. К частотному диапазону можно привыкнуть рано или поздно. А с фазой ничего не сделаешь. Вообще у нас в студии стоят несколько пар АС – одна с идеальной АЧХ (JBL 4344 mk II), другая – с отличной фазой (Auratone), третья – с хорошей динамикой в середине (Yamaha NS-10). В процессе работы постоянно переключаюсь между ними, контролирую все аспекты. Но кроме мониторинга мы используем массу других устройств, главная задача которых – обработка сигнала. И тут никаких правил нет. Если прибор имеет ужасную АЧХ, вносит сильные искажения, крутит фазу, но при этом звучит музыкально – он обязательно найдет себе применение.



AVREPORT.ru: В Hi-Fi среде часто используются свои специфические термины, характеризующие звук – «теплый», «холодный», «мясистый», «отстраненный» и т.д. Насколько корректно использовать такие термины для описания звучания аудиосистемы? Как описывают звучание в профессиональной среде?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: В профессиональной среде термины те же, а что делать? Ничего другого пока не придумали. Единственное отличие – мы не пользуемся терминами типа «верхняя граница нижней середины». Профессионалы сразу частоту называют: «Тут у тебя 250Гц бубнит, а тут мыло на 2-3кГц». Ну и не могу не процитировать Фрэнка Заппу: «Говорить о музыке – все равно, что танцевать об архитектуре».



AVREPORT.ru: Что вы думаете о растущей популярности записей высокого разрешения? Есть ли реальный смысл поднимать разрешение до величин, превышающих 24/192?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Если честно, я считаю, что выше 24/192 подниматься рано. Я сам не улавливаю разницу между 24/96 и 24/192. А многие из тех, кто «слышит» разницу, проваливают простой слепой ABX-тест… Да и контента с высокой частотой сейчас совсем мало. В современной цифровой многоканальной звукозаписи даже 96кГц – редкость. А если говорить об оцифровках старых лент, то нужно не забывать, что частота подмагничивания у Studer’ов, если не ошибаюсь, всего 80кГц. Т.е. оцифровывать пленку в 24/192 смысла я не вижу. Там просто нет полезной информации в этом диапазоне.



AVREPORT.ru: Один из наиболее дискуссионных вопросов в Hi-Fi среде – это кабели (межблочные, акустические, цифровые, силовые). Что вы думаете об их реальном влиянии на звук? Как оцениваете попытки некоторых людей скорректировать звучание аудиосистемы с помощью подбора кабелей?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Цифровые и силовые на звук влияния не оказывают совсем, с физикой не поспоришь. Межблочные и акустические оказывают какое-то влияние, но не такое сильное, как, например, акустическая подготовка помещения. На кабели следует обращать внимание в последнюю очередь, когда все остальное вылизано до блеска. Больше влияния оказывает тип подключения: балансное подключение гораздо чище и меньше подвержено наводкам (в т.ч. и сетевым), чем небаланс. Но почему-то основная масса производителей игнорирует этот факт. Почему – я не знаю. У нас в студии, например, все приборы подключены исключительно по симметрии.



AVREPORT.ru: Какой, по вашему мнению, должна быть диаграмма направленности акустических систем – максимально широкой, охватывающей как можно большую зону прослушивания, или наоборот, сфокусированной?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Мое мнение – хорошего звучания в одной точке добиться легче, чем во всем помещении. Вся музыка (речь о стерео) пишется и сводится с учетом стандартных условий прослушивания – АС и слушатель расположены в вершинах равностороннего треугольника. Поэтому диаграмма может быть любой, но точка прослушивания всегда одна.



AVREPORT.ru: В работе для вас аппаратура, вероятно, является профессиональным инструментом максимальной точности. А в обычной жизни, когда вы слушаете музыку для удовольствия, руководствуетесь ли вы теми же самыми критериями или допускаете некоторые отклонения от стандартов индустрии звукозаписи?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: И в наушниках от айфона слушаю, и в машине со штатной акустикой. В работе тоже стараюсь прослушивать готовые миксы на всем подряд: в машине, с телефона, на ноутбуке. Ведь большинство слушателей будут слушать продукт именно так. Сейчас у меня в кабинете стоят активные B&O, подключенные к звуковой карте TC Electronic, для прослушивания музыки сетап меня вполне устраивает. Но работать на этом я бы не смог. Я всю аппаратуру делю на 2 вида: та, которую приятно слушать и та, на которой приятно работать. В чем принципиальная разница – я так для себя и не понял. Я слышал и хайфайные модели (те же LS-50, например), на которых можно работать, и профессиональные (Dynaudio BM6), на которых работать невозможно, т.к. любой микс уже звучит хорошо, ничего не хочется менять. AVREPORT.ru: Мы слышали, что некоторые звукоинженеры не могут слушать музыку просто так, не анализируя качество записи и не раскладывая фонограмму на составляющие. Получается ли у вас слушать музыку, не оценивая ее с профессиональной точки зрения?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Получается, к счастью. В мире есть очень много хорошей музыки, которая была по каким-то причинам плохо записана и сведена. Или стандарты звукозаписи с тех пор поменялись – то, что казалось революцией и прорывом, сегодня слушать тяжело. Все-таки не нужно забывать, что музыка – первична.



AVREPORT.ru: Какие, по вашему мнению, компоненты аудиосистемы являются самыми важными – источник, усилитель, акустические системы или вообще комната прослушивания?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: 50% - комната прослушивания, 40% - АС+усилитель, 10% - остальное. Я думаю, многим знакома ситуация, когда в салоне система звучит хорошо, а после покупки и установки дома – звук кардинально меняется. Когда у меня спрашивают, что купить для прослушивания музыки, я всегда советую 50% бюджета потратить на обработку помещения. Даже простые навесные рассеивающие панели и басовые ловушки окажут больше влияния на звук, чем переход на компоненты классом выше.



AVREPORT.ru: Какие записи вам больше нравятся – цифровые или аналоговые? Что вы думаете о так называемом «виниловом ренессансе»? На самом ли деле винил звучит более достоверно, чем цифровые записи или это просто маркетинговый тренд?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Скажу честно, разница в звучании между винилом и хорошей цифрой на сегодня минимальна. Причем это, скорее, комплимент винилу))). Но винил дает не только звучание. Винил можно подержать в руках, рассмотреть обложку. Я лично больше люблю слушать с физического носителя: винил, лента. Больше эмоций от прослушивания!



AVREPORT.ru: Что бы вы посоветовали тем аудиофилам, которые постоянно меняют компоненты своих аудиосистем, стремясь получить свой идеальный звук?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Продолжать это делать! Чем больше в мире ценителей звука, тем больше будет хорошо записанной музыки. AVREPORT.ru: Не так давно ваша компания проводила интересное мероприятие, во время которого можно было сравнить звучание композиций, записанных на разных носителях. Каким образом происходила запись демонстрационных материалов для этого мероприятия? Понятно, что у вас были изданные винил и CD, а как насчет кассеты, магнитной ленты и файлов на флешке?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Магнитная лента – это копия той ленты, что была отправлена на мастеринг в США. Кассету записывали с магнитной ленты с использованием ретро магнитофона Studer C-37 и кассетной деки, которую в итоге и слушали. Ну а файлы в формате 24/96 мы записывали одновременно с лентой в процессе микширования. В качестве АЦП выступал Weiss ADC-2.



AVREPORT.ru: Почему для демонстрации вы выбрали не самое топовое оборудование, которое есть в ассортименте "ММС", а вполне доступные компоненты?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Тут сыграло несколько факторов: Во-первых, мы хотели сделать прослушивание для широкой аудитории. Чтобы рядовой ценитель музыки мог прослушать все форматы и сделать выбор для себя. К сожалению, топовое оборудование встречается довольно редко в наших домах. А те источники, что мы собрали – вполне реально найти и купить, не влезая в долги и кредиты. Во-вторых, этот тест был, в первую очередь, развлечением для нас и для наших гостей. А High-End оборудование, само собой, подразумевает серьезный подход к тестированию: нужно было бы совсем другое помещение, в котором мы все просто не смогли бы расположиться. В-третьих, мы хотим сделать подобные собрания традицией, поэтому не стали сразу выкладывать все козыри. В ближайшее время мы планируем собрать топовый сетап и пригласить гостей со своими записями, чтобы они могли оценить, как звучат их любимые и хорошо знакомые треки на самом совершенном оборудовании.



AVREPORT.ru: Какому из носителей в данном сравнении вы лично отдали бы предпочтение?

Тимур ДОЛОТКАЗИН: Я отдал бы предпочтение винилу: ощущение того, что запись полностью сделана в аналоге – завораживает. Но в слепом прослушивании я почему-то выбрал CD)))



