10-дюймовые тачскрины URC
В числе новинок, показанных на стенде американской компании URC (Universal Remote Control) на выставке CEDIA Expo 2018 – панели управления с 10-дюймовым экраном и пара «продвинутых» моделей процессоров.
Настольная управляющая панель TDC-9100 работает везде, где есть устойчивый Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,0 ГГц); устройство оснащено Ethernet-портом 10/100/1000 RJ45. Предусмотрена как беспроводная, так и традиционная проводная установка с поддержкой PoE+. Встроенный аудио-видео интерком позволяет осуществлять связь между помещениями и показывает «живое» изображение.
Контроллер TKP-9600 также оснащается сенсорным экраном, но является настенной моделью. Панель можно устанавливать вертикально или горизонтально в стандартную трёх- или двухганговую монтажную коробку. 10/100/1000 RJ45 Ethernet-порт, проводное подключение с PoE+.
Ещё две новинки – флагманский сетевой контроллер MRX-30 с четырёхъядерным процессором и MRX-15 c двухъядерным процессором – рассчитаны на работу в составе домашних или коммерческих систем автоматизации. Они поддерживают двустороннюю связь с устройствами URC Total Control и совместимыми устройствами других производителей. Возможности управления: по IP, IR, RS232, триггер 12 В, реле и сенсорное управление.
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