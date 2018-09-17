17.09.2018 08:00

В числе новинок, показанных на стенде американской компании URC (Universal Remote Control) на выставке CEDIA Expo 2018 – панели управления с 10-дюймовым экраном и пара «продвинутых» моделей процессоров.

Настольная управляющая панель TDC-9100 работает везде, где есть устойчивый Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,0 ГГц); устройство оснащено Ethernet-портом 10/100/1000 RJ45. Предусмотрена как беспроводная, так и традиционная проводная установка с поддержкой PoE+. Встроенный аудио-видео интерком позволяет осуществлять связь между помещениями и показывает «живое» изображение.

Контроллер TKP-9600 также оснащается сенсорным экраном, но является настенной моделью. Панель можно устанавливать вертикально или горизонтально в стандартную трёх- или двухганговую монтажную коробку. 10/100/1000 RJ45 Ethernet-порт, проводное подключение с PoE+.