100 лет в обед: юбилей Ortofon

25.07.2018 14:00 К 100-летнему юбилею компании приурочен выпуск картриджа MC Century. Он будет изготовлен ограниченным тиражом. Корпус MC Century выполнен с использованием технологии Ortofon SLM. Мелкие частицы титана спаиваются одна с другой, слой за слоем, создавая монолитный корпус. Технология позволяет с высокой точностью контролировать плотность изделия и обеспечить высокое внутреннее демпфирование. Полированный стилус Ortofon Replicant 100 установлен на алмазном кантилевере с кристаллической структурой. Формой MC Century повторяет MC Rohmann; на одной из сторон картриджа нанесён юбилейный логотип. Нижняя накладка изготовлена из термопластичного эластомера. Вес картриджа составляет 15 г, розничная цена – около 11000 долларов США. Связанные новости: Ortofon OM 1S: эстафета продолжается - 07.12.2017 15:54 Ortofon Arkiv: только для России - 10.11.2017 16:51 Ortofon: новый MC-картридж Windfeld Titanium - 25.05.2017 15:30 Вернуться к списку новостей