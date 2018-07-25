ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

100 лет в обед: юбилей Ortofon


25.07.2018 14:00

 

 

К 100-летнему юбилею компании приурочен выпуск картриджа MC Century. Он будет изготовлен ограниченным тиражом.

 

Корпус MC Century выполнен с использованием технологии Ortofon SLM. Мелкие частицы титана спаиваются одна с другой, слой за слоем, создавая монолитный корпус. Технология позволяет с высокой точностью контролировать плотность изделия и обеспечить высокое внутреннее демпфирование.

 

Полированный стилус Ortofon Replicant 100 установлен на алмазном кантилевере с кристаллической структурой.

 

Формой MC Century повторяет MC Rohmann; на одной из сторон картриджа нанесён юбилейный логотип. Нижняя накладка изготовлена из термопластичного эластомера. Вес картриджа составляет 15 г, розничная цена – около 11000 долларов США.

Связанные новости:
 Ortofon OM 1S: эстафета продолжается - 07.12.2017 15:54
 Ortofon Arkiv: только для России  - 10.11.2017 16:51
 Ortofon: новый MC-картридж Windfeld Titanium - 25.05.2017 15:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007