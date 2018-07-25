100 лет в обед: юбилей Ortofon
К 100-летнему юбилею компании приурочен выпуск картриджа MC Century. Он будет изготовлен ограниченным тиражом.
Корпус MC Century выполнен с использованием технологии Ortofon SLM. Мелкие частицы титана спаиваются одна с другой, слой за слоем, создавая монолитный корпус. Технология позволяет с высокой точностью контролировать плотность изделия и обеспечить высокое внутреннее демпфирование.
Полированный стилус Ortofon Replicant 100 установлен на алмазном кантилевере с кристаллической структурой.
Формой MC Century повторяет MC Rohmann; на одной из сторон картриджа нанесён юбилейный логотип. Нижняя накладка изготовлена из термопластичного эластомера. Вес картриджа составляет 15 г, розничная цена – около 11000 долларов США.
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