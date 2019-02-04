$1000 за внутриканальные наушники
Не многовато ли? В Louis Vuitton так не думают – а ведь именно в логотипе компании кроется объяснение такой высокой цены.
Вслед за другими дизайнерскими брендами Louis Vuitton выходит на аудио рынок. Первая модель – наушники-вкладыши Horizon, созданные совместно с компанией Master & Dynamic. Их розничная цена составит 995 долларов США. Конструктивно наушники мало чем отличаются от модели MW07: корпус из нержавеющей стали, 10-дюймовые бериллиевые драйверы, сенсорное управление и аккумулятор, рассчитанный на 3,5 часов непрерывного прослушивания… Главное отличие от базовой модели Master & Dynamic – футляр, он же зарядное устройство, обеспечивающий дополнительные 10 часов работы при условии, что аккумулятор заряжен полностью.
На самих наушниках и на футляре красуется логотип LV. Новинка выпускается в четырёх цветовых вариантах. Наушники в белом корпусе составят комплект «умным» часам Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 Edition, которые скоро появятся в фирменных салонах компании. Остальные варианты – чёрный или красный корпус с монограммой LV белого цвета, а также чёрный корпус с несимметричной отделкой буквами L и V синего и жёлтого цветов. Дата поступления наушников в продажу неизвестна.
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