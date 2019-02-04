04.02.2019 12:20

Не многовато ли? В Louis Vuitton так не думают – а ведь именно в логотипе компании кроется объяснение такой высокой цены.

Вслед за другими дизайнерскими брендами Louis Vuitton выходит на аудио рынок. Первая модель – наушники-вкладыши Horizon, созданные совместно с компанией Master & Dynamic. Их розничная цена составит 995 долларов США. Конструктивно наушники мало чем отличаются от модели MW07: корпус из нержавеющей стали, 10-дюймовые бериллиевые драйверы, сенсорное управление и аккумулятор, рассчитанный на 3,5 часов непрерывного прослушивания… Главное отличие от базовой модели Master & Dynamic – футляр, он же зарядное устройство, обеспечивающий дополнительные 10 часов работы при условии, что аккумулятор заряжен полностью.