116-ый элемент Merrill Audio
В ассортименте американской компании Merrill Audio – пополнение. Недавно производитель представил новую модель усилителей – моноблоки ELEMENT 116.
В самой компании серию ELEMENT принято называть «Проект Оганесон». Химический элемент Оганесон (Oganesson) – последний – 118-ый – в периодической системе Менделеева; он был получен в 2006 году и официально признан в 2015 году. В линейке Merrill Audio «элементов» пока два: ELEMENT 118 и новый ELEMENT 116, в скором времени планируется выпустить ещё одну новинку, ELEMENT 114.
В конструкции моноблоков используются Ga-N (нитрид галлия) транзисторы. При их создании применена фирменная схема ZXOL, а значит, отсутствует общая обратная связь. Внутренняя проводка – из чистой меди с серебряным покрытием. Разработчики обещают чистый детальный звук, «полный воздушности и эмоциональности», с широкой и глубокой сценой. Все преимущества флагманской модели сохранены, но цена ниже.
Мощность усилителя: 300 Вт / 8 Ом, 600 Вт / 4 Ом, 1200 Вт / 2 Ом. Соотношение сигнал/шум 110 Дб, коэффициент усиления 26 Дб. Габариты моноблока: 430 мм х 110 мм x 418 мм, вес 20 кг.
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