В самой компании серию ELEMENT принято называть «Проект Оганесон». Химический элемент Оганесон (Oganesson) – последний – 118-ый – в периодической системе Менделеева; он был получен в 2006 году и официально признан в 2015 году. В линейке Merrill Audio «элементов» пока два: ELEMENT 118 и новый ELEMENT 116, в скором времени планируется выпустить ещё одну новинку, ELEMENT 114.