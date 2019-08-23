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16-канальный Emotiva XMC-2


23.08.2019 13:20

 

 

Emotiva Audio выпустила 16-канальный AV-предусилитель/процессор XMC-2. Его прототип был впервые показан на выставке CES 2019 в начале 2019 года. В России появление усилителя следует ожидать в начале 2020 года.

 

Новый XMC-2 более доступен по цене, чем флагманский процессор RMC-1. Устройство имеет меньше функций и дополнительных возможностей, чем старшая модель, однако его производительность приближается к показателям более дорогого RMC-1 благодаря использованию аналоговых схем высокого класса, «мощной новой технологии DSP» и «идеальной битовой коммутации видео» (цитаты из пресс-релиза производителя).

 

Как и RMC-1, XMC-2 поддерживает обработку объёмного звука форматов Dolby Atmos и DTS: X до 16 каналов, имеет ту же интуитивную систему меню/управления Live AV и большой OLED-дисплей, а также поддерживает пропускание сигнала 4K и Dolby Vision высокого динамического диапазона (HDR). В нём используются те же 32-разрядные ЦАП AKM AK4490 премиального уровня, что и в RMC-1; они обеспечивают чистоту звучания благодаря монофоническому режиму для каждого из трёх передних выходных каналов и основных выходов для низкочастотных эффектов (LFE), при этом остальные каналы работают в дифференциальном стерео режиме.

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