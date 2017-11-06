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16 каналов от StormAudio


06.11.2017 13:00

 

 

I.ISP 3D.16.12 – это не часть зашифрованного сообщения, а обозначение нового 16-канального AV-ресивера, выпущенного компанией StormAudio.

 

Новинка способна выдавать 200 Вт на канал и воспроизводить диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц в каждом из 12 каналов. Ресивер оснащён системой коррекции звука Dirac Live, которая позволяет подстроить характеристики акустики под особенности помещения. I.ISP 3D.16.12 полностью совместим с форматами Auro-3D, Dolby Atmos и DTS:X. 

 

Чрезвычайно гибкие варианты конфигурации делают новый аудио-видео ресивер весьма привлекательным для инсталляторов.

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