16 каналов от StormAudio

06.11.2017 13:00 I.ISP 3D.16.12 – это не часть зашифрованного сообщения, а обозначение нового 16-канального AV-ресивера, выпущенного компанией StormAudio. Новинка способна выдавать 200 Вт на канал и воспроизводить диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц в каждом из 12 каналов. Ресивер оснащён системой коррекции звука Dirac Live, которая позволяет подстроить характеристики акустики под особенности помещения. I.ISP 3D.16.12 полностью совместим с форматами Auro-3D, Dolby Atmos и DTS:X. Чрезвычайно гибкие варианты конфигурации делают новый аудио-видео ресивер весьма привлекательным для инсталляторов. Связанные новости: StormAudio объявил о начале сотрудничества с Dirac Research - 11.04.2017 12:32 Усилители мощности Storm Audio - 26.08.2014 18:00 Вернуться к списку новостей