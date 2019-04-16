16K дисплей длиной 785 дюймов?!
В офисе одной из японских компаний установлен дисплей Sony. Эта новость вряд ли привлекла бы внимание специалистов, если бы не размер экрана: почти 20 метров в длину и 5,5 метров в высоту.
О гигантской инсталляции сообщила служба новостей BBC, сравнив дисплей с автобусом. У редакторов, которые готовили новостной материал, нашлось и второе сравнение: чтобы телезрители могли представить размер экрана, им предложили вспомнить, что они чувствовали, впервые увидев жирафа… Не менее впечатляющим является разрешение дисплея – 16K.
Огромное устройство установлено в Йокогаме, в научно-исследовательском центре Shiseido, компании, производящей косметические средства. Sony анонсировала появление новинки на выставке Национальной Ассоциации вещательных организаций США, которая вчера завершила свою работу в Лас-Вегасе. На самом деле дисплей состоит из нескольких экранов меньшего размера; благодаря отсутствию рамок он выглядит как цельная конструкция. При его создании использована фирменная технология Sony Crystal LED. Компания-производитель заявляет, что она позволяет добиться более яркого изображения, чем при использовании OLED, с той же глубиной чёрного цвета.
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