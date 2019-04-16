16.04.2019 14:25

В офисе одной из японских компаний установлен дисплей Sony. Эта новость вряд ли привлекла бы внимание специалистов, если бы не размер экрана: почти 20 метров в длину и 5,5 метров в высоту.

О гигантской инсталляции сообщила служба новостей BBC, сравнив дисплей с автобусом. У редакторов, которые готовили новостной материал, нашлось и второе сравнение: чтобы телезрители могли представить размер экрана, им предложили вспомнить, что они чувствовали, впервые увидев жирафа… Не менее впечатляющим является разрешение дисплея – 16K.