Домашняя техника 24” монитора ViewSonic для профи

04.09.2016 12:00 Монитор Viewsonic VP2468 имеет диагональ экрана 24-дюйма, разрешение Full HD 1080p и, благодаря точным настройкам картинки, может использоваться профессионалами.



Модель VP2468 может стать стандартом для дисплеев, ориентированных на приложения, критичные к точности отображения цвета. Разработанное совместно с экспертами X-rite программное обеспечение ViewSonic Colorbration предлагает функции аппаратной калибровки, помогающие графической карте и монитору гарантировать продолжительную согласованность и точность представления цветов. Благодаря тонкой настройке тона и насыщенности, а также пяти установкам гаммы, данный монитор отображает контент с исключительно реалистичными цветами. «Безрамочная» конструкция с плавными контурами – идеальное решение для многомониторных инсталляций, в которых требуется получить живые и реалистичные цвета. Такое решение отлично подойдет энтузиастам-фотографам, графическим художникам и дизайнерам, создающим различный контент.



Для точной и однородной цветопередачи каждый монитор VP2468 имеет фабричную калибровку Delta E≤2, что обеспечивает превосходную точность всех предустановленных цветовых пространств, включая, sRGB, EBU, SMPTE-C, REC709 и режим DICOM. Монитор VP2468 имеет также встроенную функцию повышения однородности цветопередачи, которая обеспечивает согласованность цветности на всем поле экрана, а 14-разрядная 3D-таблица генерирует палитру из 4,39 трлн. цветов для изумительно точного воспроизведения изображения. Функция улучшения цвета по шести осям (six-axis colour enhancement) позволяет пользователям индивидуально настраивать шесть разных цветов: красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный и желтый.



Монитор ViewSonic VP2468 оснащен интерфейсами DisplayPort (один вход и один выход), Mini DisplayPort, два входа HDMI и четыре порта USB 3.0 для максимально гибкого подключения различных устройств и периферийного оборудования. Интерфейс DisplayPort использует многопоточную технологию, что позволяет цепочкой соединять несколько мониторов с помощью одного кабеля.



Наряду с усовершенствованными технологиями цветопередачи и широкими возможностями подключения монитор VP2468 имеет эргономичную конструкцию, позволяет регулировать наклон, поворот и высоту экрана, а функция автоповорота благодаря встроенному G-сенсору автоматически поворачивает картинку при вертикальной установке экрана. Вернуться к списку новостей