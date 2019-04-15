3000 долларов за билет в кино?

15.04.2019 14:00 Red Carpet Home Cinema – самый дорогой кинотеатр в мире. Приготовились читать про гигантский экран, комфортные кресла из кожи молодых аллигаторов и супер-звук? А вот и не угадали… Этот кинотеатр – не отдельно стоящее здание. Это услуга, воспользоваться которой можно в собственном домашнем кинозале. За что такие деньги? За возможность не выходить из дома, чтобы посмотреть очередную премьеру день в день с началом официального проката. Пожалуй, всё-таки дороговато? Авторы бизнес-идеи так не считают… Первая попытка предложить любителям кино подобную услугу датируется 2013 годом: за просмотр планировалось взимать по 500 долларов США. Были и другие, но все они провалились. Причина – в Голливуде, вернее, в существующих правилах проката. Владельцы кинотеатров в США имеют эксклюзивное право на показ новых фильмов в течение 90 дней; только после этого фильм может быть показан на кабельном ТВ или стать доступным для других каналов дистрибьюции. Преференции для создателей Red Carpet Home Cinema стали возможны благодаря ограниченному кругу пользователей: предполагается, что это будет своего рода закрытый клуб для избранных – и весьма состоятельных – людей. Для того, чтобы получить в нём членство, нужно подать заявку, предоставить кредитную карту с минимальным кредитным лимитом в 50 тысяч долларов США и купить за 15 тысяч специальное оборудование, обеспечивающее полную защиту от пиратства. Более 46 тысяч американцев имеют ежегодный доход, превышающий два миллиона долларов США. Поэтому владельцы Red Carpet настроены вполне оптимистично: даже с четырьмя тысячами клиентов они смогут зарабатывать около 300 миллионов долларов в год. В декабре началось бета-тестирование системы, оно проходит в 25 домах. В Голливуде инициативу предпочитают не обсуждать. Cоглашение заключено с Paramount, 20th Century Fox, Lionsgate и несколькими другими компаниями. Представители Universal, Sony Pictures и Disney – о которых известно, что они против этой бизнес-идеи – отказываются давать какие-либо комментарии по данному вопросу. Связанные новости: Новая штаб-квартира CEDIA – к 30-летию Ассоциации - 03.04.2019 15:12 Домашние кинотеатры: тенденции - 15.01.2019 11:00 Arcam: сертификация IMAX - 03.12.2018 16:30 CEDIA выкупила The Cinema Designer - 31.08.2018 08:00 Kaleidescape играет по-крупному - 21.08.2018 11:30 Вернуться к списку новостей