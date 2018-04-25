На этой неделе в России стартовали продажи инновационного дисплея Samsung 3D Cinema LED с высоким динамическим диапазоном (HDR) и поддержкой 3D. Стоимость устройства рассчитывается после получения проектного запроса.

Samsung 3D Cinema LED – первый в мире дисплей для кинотеатров с расширенным динамическим диапазоном, получивший сертификацию объединения Digital Cinema Initiatives (DCI). Даже при просмотре в 3D-очках уровень яркости экрана постоянен, а мельчайшие визуальные детали отображаются с исключительной чёткостью вне зависимости от точки обзора. Разрешение дисплея – более 8 миллионов пикселей, ширина – 10,24 м, высота – 5,4 м. Пиковая яркость 500 нит более чем в 10 раз превышает стандартные для кинотеатров показатели (48 нит).