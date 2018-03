3D модель кинозала – это просто

05.03.2018 14:24 Во впечатляющем перечне онлайн-инструментов для построения домашних кинозалов от The Cinema Designer (TCD) появилась новая функция, позволяющая в считанные минуты создавать 3D-модели проектируемого кинозала. Пользователи TCD – инсталляторы или дизайнеры, работающие над проектом домашнего кинозала – теперь могут очень быстро предоставить заказчику изображения помещения, максимально соответствующие обсуждаемым вариантам декорирования интерьера или технического оснащения. Рендер помещения будет отображать все особенности будущей инсталляции, например, размер и положение проекционного экрана, размещение проектора, наличие кессонного потолка или потолка с эффектом звёздного неба, и пр. Изображения оборудования и специализированной мебели загружаются из базы TCD; так, например, кинотеатральные кресла будут выглядеть в точности как в каталоге производителя, и именно в той отделке, которую выбрал заказчик. Пользователи базы данных имеют доступ не только к моделям аудио-видео оборудования, но и к специальным отделочным материалам, используемым для обивки стен, пола и потолка, а также к шкале цветов в соответствии с общепринятыми международными каталогами (например, Pantone). В том случае, если в обсуждаемый проект вносятся изменения, инсталлятор или дизайнер могут предоставить заказчику новую визуализацию, потратив на это не часы, а всего несколько минут.