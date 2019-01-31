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3D-проекция на фасаде отеля nhow


31.01.2019 17:01

 

 

В прошлом году в рамках ISE 2018 состоялся конкурс для специалистов в области видеомэппинга – трёхмерных проекций на различные объекты (здания, сооружения и пр.). Нынешняя выставка также не обойдёт вниманием эту технологию – экраном для огромной проекции станет недавно построенный отель nhow, расположенный в непосредственной близости от выставочного комплекса Amsterdam RAI.

 

Технологическими партнёрами этой инициативы организаторов выставки стали компании Green Hippo и LANG,  а также фирма Tenfeet, специализирующаяся на 3D-мэппинге: именно её дизайнеры стали авторами контента для презентации. Для проекции будут использованы 14 видеопроекторов PT-RZ31K, предоставленных компанией Panasonic. Их совокупная яркость составит около 400 000 люмен.

 

Изображения на 25-этажном здании отеля будут появляться каждый день работы выставки с 15:00 до 20:00. В программе – прямые трансляции со стендов участников ISE 2019. 

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