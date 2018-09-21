21.09.2018 08:00

С 21 по 25 сентября в Москве пройдёт очередной фестиваль «Круг света». Одной из главных локаций фестиваля станет парк в Царицыно, посетители которого увидят красочное шоу.

В программе – видеомэппинговое представление, которое в буквальном смысле развернётся на стенах Большого Царицынского Дворца. Создать многоцветную проекцию помогут тридцать лазерных проекторов Epson EB-L1755U с яркостью 15 000 люмен. Эта модель Epson с трёхматричной фирменной технологией 3LCD обеспечивает высокое качество цветопередачи и широкий цветовой охват. Встроенная камера позволяет откалибровать проектор при создании мультипроекции и следит за качеством изображения на протяжении всего времени работы проектора. Проекторы Epson EB-L1755U относительно компактны, каждое устройство весит 24 кг.