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450 000 люмен от Epson в «Круге света»


21.09.2018 08:00

 

 

С 21 по 25 сентября в Москве пройдёт очередной фестиваль «Круг света». Одной из главных локаций фестиваля станет парк в Царицыно, посетители которого увидят красочное шоу.

 

В программе – видеомэппинговое представление, которое в буквальном смысле развернётся на стенах Большого Царицынского Дворца. Создать многоцветную проекцию помогут тридцать лазерных проекторов Epson EB-L1755U с яркостью 15 000 люмен. Эта модель Epson с трёхматричной фирменной технологией 3LCD обеспечивает высокое качество цветопередачи и широкий цветовой охват. Встроенная камера позволяет откалибровать проектор при создании мультипроекции и следит за качеством изображения на протяжении всего времени работы проектора. Проекторы Epson EB-L1755U относительно компактны, каждое устройство весит 24 кг.

 

В 2018 году международный фестиваль «Круг света» пройдёт в восьмой раз. Столичное шоу входит в топ-3 самых масштабных мэппинг-фестивалей мира. Помимо Царицыно, представления пройдут ещё на шести площадках: Гребном канале, Театральной площади, Музее Победы на Поклонной горе, в парке Коломенское, концертном зале «Мир», а также в центре Digital October. Вход на мероприятия бесплатный; подробная информация и расписание – на официальном сайте фестиваля. 

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