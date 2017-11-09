09.11.2017 11:20

BenQ анонсировал новый 4K HDR проектор, который отличается относительно невысокой ценой в сравнении с другими представленными на рынке моделями со схожими характеристиками.

Новинка оснащена чипом 1080p от Texas Instruments, имеет яркость 2200 люмен, два HDMI-разъёма (один с HDCP 2.2) и обеспечивает «гибкую поддержку HDR». Предусмотрена возможность подключения к компьютеру, имеется порт RS-232 и разъёмы USB и 3,5 мм.