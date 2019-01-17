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4K лазерный проектор LG нового поколения


17.01.2019 15:00

 

 

Ещё одной новостью от LG стало появление лазерного 4K проектора серии CineBeam второго поколения.

 

Впервые устройство (модель HU80K) было показано экспертам год назад; выглядел проектор довольно необычно с его вытянутым в высоту корпусом, почти квадратным в сечении. Обновлённый HU85L будет менее заметен в интерьере, поскольку имеет стандартную для домашней электроники форму – это серая «коробка», которую можно установить на любую подставку для AV-оборудования или обычную тумбочку. Благодаря фирменной технологии Ultra Short Throw (UST) устройство позволяет проецировать изображение с диагональю 90 дюймов, находясь от стены на расстоянии, не превышающим два дюйма (5 см). Чтобы увеличить изображение до 120 дюймов (чуть более 3 метров), проектор нужно отодвинуть, чтобы расстояние до стены составляло 7 дюймов (около 18 см).

 

Яркость проектора 2500 ANSI люмен, разрешение 4K UHD; подключить его можно через USB, Ethernet или HDMI порты. HU85L будет поддерживать технологию распознавания речи LG ThinQ.

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