4К проектор Barco UDX-4K22
Компания Barco представила инсталляционный проектор Barco UDX-4K22 с разрешением 4К и экономичным лазерно-фосфорным источником света, рабочий ресурс которого составляет более 20 000 часов.
Проектор обеспечивает световой поток 21 000 Люмен. Он предназначен для установки в больших залах и на открытых пространствах – в концертных или конференц-залах, выставочных павильонах и пр. Три DLP чипа с разрешением 4К обеспечивают изображение исключительной детальности. Использование нескольких проекторов позволяет создавать панорамные проекции с бесшовной стыковкой изображений.
Технология Constant Light Output гарантирует неизменную яркость и цветопередачу в течение всего срока эксплуатации. С помощью уникальной функции FLEX² можно настроить яркость и разрешение для определенной демонстрации – нужные настройки сохраняются в памяти устройства. Проекторы Barco UDX-4K22 оснащены встроенной системой охлаждения и способны работать в режиме 24/7.
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