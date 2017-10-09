09.10.2017 12:14

Компания Barco представила инсталляционный проектор Barco UDX-4K22 с разрешением 4К и экономичным лазерно-фосфорным источником света, рабочий ресурс которого составляет более 20 000 часов.

Проектор обеспечивает световой поток 21 000 Люмен. Он предназначен для установки в больших залах и на открытых пространствах – в концертных или конференц-залах, выставочных павильонах и пр. Три DLP чипа с разрешением 4К обеспечивают изображение исключительной детальности. Использование нескольких проекторов позволяет создавать панорамные проекции с бесшовной стыковкой изображений.