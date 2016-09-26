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4K-проектор JVC с технологией D-ILA


26.09.2016 17:00

 

 

Новый видеопроектор DLA-Z1 компании JVC оснащен новейшей фирменно D-ILA матицей с разрешением 4K и лазерным источником света.

По сравнению с более ранними версиями у нового устройства D-ILA на 31 % (до 3,8 мкм) сократилось межпиксельное расстояние, что позволяет воспроизводить высококачественное 4K-изображение (4096x2160 пикселей). В проекторе DLA-Z1 используются три 4K-матрицы D-ILA, каждая из которых отвечает за определенный цвет: красный, зеленый и синий. В оригинальной лазерной системе Blu-Escent от компании JVC используется голубой лазерный диод. Благодаря этому достигается высокая яркость (3 000 лм), которая поддерживается в течение всего срока службы (20 000 ч).

Проектор DLA-Z1 может корректировать выходное излучение лазера в зависимости от яркости кадра, благодаря чему получается изображение, наиболее близкое для человеческого восприятия. Коэффициент контрастности ∞:1 также реализован за счет корректировки выходного излучения лазера при переключении кадров и в момент идентификации сигнала.

Благодаря сочетанию лазерного источника света и новой технологии CinemaFilter достигается 100% охват цветового пространства DCIP3 и более чем 80% охват цветового пространства BT.2020. Входы HDMI нового поколения позволяют осуществлять передачу данных со скоростью до 18 Гбит/с.

Параллельно с усовершенствованием 4K-матрицы D-ILA был разработан объектив новой конструкции со стеклянными элементами (число элементов/групп: 18/16) в алюминиевой оправе. Смещение объектива составляет по вертикали на 100 % и по горизонтали на 43 %.

Эксклюзивный симметричный корпус, центральный элемент которого выполнен из высококачественного алюминия и имеет тонкую изящную форму.

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