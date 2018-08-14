14.08.2018 12:05

На российском рынке появился первый 4K Ultra HD Blu-ray плеер марки Sony. Он поддерживает форматы HDR10 и Dolby Vision, а также 4К-стриминга.

Поддержка других видео- и аудио форматов включает MP4, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD и пр. Устройство позволяет получить чёткий объёмный звук благодаря поддержке Dolby Atmos и DTS:X.

Чистоту воспроизведения 4K Ultra HD контента обеспечивает разделение аудио- и видеосигналов; для этого предусмотрены два HDMI-порта (HDMI 2.0 и 1.4). Также имеется коаксиальный аудио выход, разъём USB на передней панели, и возможность Ethernet подключения.