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4K Ultra HD Blu-ray плеер от Sony


14.08.2018 12:05

 

 

На российском рынке появился первый 4K Ultra HD Blu-ray плеер марки Sony. Он поддерживает форматы HDR10 и Dolby Vision, а также 4К-стриминга.  

 

Поддержка других видео- и аудио форматов включает MP4, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD и пр. Устройство позволяет получить чёткий объёмный звук благодаря поддержке Dolby Atmos и DTS:X. 

 

Чистоту воспроизведения 4K Ultra HD контента обеспечивает разделение аудио- и видеосигналов; для этого предусмотрены два HDMI-порта (HDMI 2.0 и 1.4). Также имеется коаксиальный аудио выход, разъём USB на передней панели, и возможность Ethernet подключения.

 

Для компактного устройства (320x45x217 мм) весом всего 1,4 кг найдётся место в любом интерьере. В продаже проигрыватель 4K UHD Blu-Ray дисков Sony UBP-X700 появится в середине августа 2018 года. На сайте фирменного интернет-магазина Sony на него можно оформить предзаказ.

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