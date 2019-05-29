29.05.2019 10:00

Если вы планируете приобрести пару новых AirPods или других полностью беспроводных наушников, обратите внимание на пять факторов, которые помогут сделать правильный выбор.

Срок службы аккумулятора: он должен составлять не менее пяти часов автономной работы после полной зарядки. Это минимум для современных wireless-наушников; некоторые производители предлагают до 10 часов. Если модель, которую вы хотите купить, не соответствует этому показателю, стоит поискать другие варианты.

Дизайн и эргономичность: несмотря на популярность AirPods, лучше всё же выбирать внутриканальные наушники с силиконовыми вкладышами – они удобнее и обеспечивают лучшую звукоизоляцию. Хорошо, если наушники комплектуются компактным чехлом, который позволяет подзарядить их как минимум два раза.

Защита от влаги: она нужна даже в том случае, если вы не ведёте активный образ жизни и не занимаетесь спортом. Зато вы сможете без опаски протирать вкладыши влажной тряпкой, если они загрязнятся, и вам не придётся снимать наушники в сырую погоду.

Управление: сенсорные элементы управления в случае с беспроводными наушниками скорее минус, чем плюс. Такие устройства обычно отличаются небольшими размерами: даже когда вы просто поправляете наушник, есть риск активировать ту или иную функцию.

Мобильное приложение: если оно есть, это большое преимущество. Ещё лучше, если приложение позволяет, например, обнаружить потерянный наушник, регулировать звучание в соответствии с вашим музыкальным вкусом и активировать/отключать режим шумопропускания (Ambient Awareness Mode). К слову, в AirPods или новых Powerbeats Pro этой функции нет, а она очень важна: если вы носите наушники постоянно, возможность слышать звуки внешнего мира – гарантия вашей безопасности.