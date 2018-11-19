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50 тысяч часов просмотра с Barco FL40


19.11.2018 14:00

 

 

В новой серии проекторов FL40 от Barco – HLD и LED модели, рассчитанные на эксплуатацию в режиме 24/7. Нативное разрешение проекторов – WUXGA и WQXGA, причём WQXGA модели способны поддерживать 4K благодаря фирменной технологии Single Step Processing (SSP).

 

Barco FL40 комплектуется прочный алюминиевой опорной панелью, которая может использоваться для монтажа проектора. Конструкторы предусмотрели множество точек крепления, поэтому проекторы этой серии «не боятся» качки, тряски, неровностей и пр., их можно устанавливать даже на движущихся объектах, в том числе на яхтах и в самолётах.  Благодаря использованию изолированного оптического блока (DLP) и HLD LED источнику света проекторы новой серии способны проработать в течение 50 тысяч часов без замены ламп и корректировки цветовых настроек. 

 

В модели FS40 предусмотрен ИК режим для имитации систем ночного видения; его обеспечивает выделенный ИК LED канал. Возможна индивидуальная настройка изображения и интенсивности светового потока для работы в дневные и ночные часы. Если известно, что проектор будет эксплуатироваться в условиях загрязнённости и повышенного пылеобразования, можно использовать новые высокоэффективные воздушные фильтры.  

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