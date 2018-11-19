19.11.2018 14:00

В новой серии проекторов FL40 от Barco – HLD и LED модели, рассчитанные на эксплуатацию в режиме 24/7. Нативное разрешение проекторов – WUXGA и WQXGA, причём WQXGA модели способны поддерживать 4K благодаря фирменной технологии Single Step Processing (SSP).

Barco FL40 комплектуется прочный алюминиевой опорной панелью, которая может использоваться для монтажа проектора. Конструкторы предусмотрели множество точек крепления, поэтому проекторы этой серии «не боятся» качки, тряски, неровностей и пр., их можно устанавливать даже на движущихся объектах, в том числе на яхтах и в самолётах. Благодаря использованию изолированного оптического блока (DLP) и HLD LED источнику света проекторы новой серии способны проработать в течение 50 тысяч часов без замены ламп и корректировки цветовых настроек.