14.06.2019 07:00

Тот случай, когда про громкоговорители можно сказать: «Они золотые!» Впрочем, на этот раз уместнее был бы эпитет «метамфетаминовые» – ведь именно этот наркотик обнаружили внутри пары колонок австралийские таможенники.



Некоторое время назад мы писали о двух египетских мумиях, которые неизвестные пытались вывезти из Египта, спрятав их в корпуса громкоговорителей. Австралийские «коллеги» каирских злоумышленников зашли дальше: сотрудники таможенной службы обнаружили внутри пары колонок 2400 фунтов (почти 1090 кг) метамфетамина и 81 фунт (свыше 37 кг) героина. Общая стоимость спрятанных наркотиков составляет около 850 миллионов долларов США (или 1,22 миллиарда австралийских долларов) в «уличных» ценах. Никто не арестован.



В официальном заявлении, подготовленном австралийской пограничной службой, говорится, что досмотр был произведён после того, как рентген-установка показала некие «аномалии» груза, доставленного в порт Мельбурна из Бангкока. Торговая марка акустических систем по понятным причинам не называется, однако неофициальные источники сообщили, что на корпусах громкоговорителей был логотип французской компании NEXO. Действительно ли наркотики находились внутри продукции NEXO, или преступники изготовили поддельные колонки, неизвестно.



Эта партия наркотических средств стала самой крупной за всю историю оперативных действий по изъятию наркотиков, осуществлённых в Австралии. А выражение «словить кайф от музыки» теперь имеет не только переносный смысл.