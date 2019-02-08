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8K: кто следующий?


08.02.2019 13:30

 

 

На проходящей в Амстердаме выставке ISE 2019 Wolf Cinema демонстрирует 8K видеопроектор для домашних кинозалов TXF-3500. 

 

Новинку уже успели оценить специалисты: впервые она была показана на выставке потребительской электроники CES 2019. 

 

UHD/8K проектор является ламповой моделью, созданной на базе платформы D-ILA от JVC. Он выдаёт картинку 8192 x 4320 и работает с источниками SD, HD и UHD/4K. Для получения изображения высокого разрешения используется технология пиксельного сдвига (pixel shifting).

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