8K: кто следующий?
На проходящей в Амстердаме выставке ISE 2019 Wolf Cinema демонстрирует 8K видеопроектор для домашних кинозалов TXF-3500.
Новинку уже успели оценить специалисты: впервые она была показана на выставке потребительской электроники CES 2019.
UHD/8K проектор является ламповой моделью, созданной на базе платформы D-ILA от JVC. Он выдаёт картинку 8192 x 4320 и работает с источниками SD, HD и UHD/4K. Для получения изображения высокого разрешения используется технология пиксельного сдвига (pixel shifting).
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