08.02.2019 13:30

На проходящей в Амстердаме выставке ISE 2019 Wolf Cinema демонстрирует 8K видеопроектор для домашних кинозалов TXF-3500.

Новинку уже успели оценить специалисты: впервые она была показана на выставке потребительской электроники CES 2019.