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8К проектор Digital Projection


05.02.2019 08:00

 

 

Компания Digital Projection показывает на своём стенде на выставке ISE 2019 ещё более яркий проектор с разрешением 8K (7680×4320), чем в прошлому году; к слову в 2018-ом это была единственная модель с нативным разрешением 8K.

 

Проектор Insight Laser 8K с фирменной технологией ColorMax – первая в мире 8K DLP модель с лазерно-фосфорным источником света и яркостью 36 тысяч люмен. Из-за таких характеристик новинку сложно отнести к определённому классу проекторов, у неё просто нет аналогов. Устройство оснащено тремя чипами 1.38″ DarkChip DMD.

 

Кроме того, Digital Projection привезла в Амстердам модель Insight 4K HFR 360 Multi-View 3D. Его уникальность – в том, что каждый зритель видит «свою» картинку, в зависимости от их расположения относительно экрана и, соответственно, угла зрения.

 

Стенд компании Digital Projection: 1-F70(зал 1).

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