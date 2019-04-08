08.04.2019 07:00

Информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что Amazon планирует выпустить полностью беспроводные наушники, которые должны составить конкуренцию популярной модели AirPods от Apple.

По информации от людей, «осведомлённых о производственных планах Amazon», компания наметила выпуск новинки на вторую половину 2019 года. Наушники и внешне, и функционально будут иметь много общего с AirPods, но модель от Amazon «обещает быть более музыкальной». Встроенный помощник Alexa поможет владельцам наушников сделать заказ через интернет, узнать прогноз погоды и т.п. Предполагается, что, помимо голосовых команд, наушники будут «откликаться» и на жесты; впрочем, официальные представители Amazon отказались это комментировать.

По оценкам экспертов, цена нового устройства будет ниже той, по которой продаются AirPods (от 159 до 199 долларов США). Никаких документальных подтверждений, конечно, не существует, но подобная ценовая политика характерна для Amazon. Сообщается, что наушники – один из самых главных проектов, над которыми сейчас работает подразделение Amazon Lab126. Компания столкнулась с рядом сложностей, из-за чего выпуск новинки задерживается.