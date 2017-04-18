18.04.2017 11:37

Цифро-аналоговый преобразователь гибридной конструкции TUBE DAC был впервые представлен компанией ACCUSTIC ARTS в 2007 году. В новой версии МК 3 конструкция аппарата была кардинально изменена.

Обновлённый ЦАП даёт пользователям возможность проигрывания DSD. Важная особенность TUBE DAC II MК 3 – наличие пяти цифровых входов: XLR, 2-х коаксиальных, оптического и USB. USB поддерживает асинхронную передачу данных 24/192 и DSD. При воспроизведении различных музыкальных форматов можно выбирать между прямой обработкой сигнала или передискретизацией до 192 кГц. Благодаря встроенному предварительному усилителю, TUBE DAC II MК 3 можно подключать к усилителю мощности напрямую.