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ACCUSTIC ARTS: новый ЦАП TUBE DAC II MК 3


18.04.2017 11:37

 

 

Цифро-аналоговый преобразователь гибридной конструкции TUBE DAC был впервые представлен компанией ACCUSTIC ARTS в 2007 году. В новой версии МК 3 конструкция аппарата была кардинально изменена.

 

Обновлённый ЦАП даёт пользователям возможность проигрывания DSD. Важная особенность TUBE DAC II MК 3 – наличие пяти цифровых входов: XLR, 2-х коаксиальных, оптического и USB. USB поддерживает асинхронную передачу данных 24/192 и DSD. При воспроизведении различных музыкальных форматов можно выбирать между прямой обработкой сигнала или передискретизацией до 192 кГц. Благодаря встроенному предварительному усилителю, TUBE DAC II MК 3 можно подключать к усилителю мощности напрямую.

 

Технология ACCUSTIC ARTS «tube hybrid» обладает рядом преимуществ, таких, как низкий уровень искажений и «натуральное» окрашивание спектра; возможность замены ламп без настройки (plug&play) и др. ЦАП оснащён двумя магнитоэкранированными тороидальными трансформаторами с большим запасом по мощности (1 x 150 VA, 1 x 75 VA). Жёсткий антирезонансный корпус аппарата изготовлен из 10-мм алюминиевых панелей.

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