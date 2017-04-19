19.04.2017 12:21

Проигрыватель компакт-дисков PLAYER I немецкой компании ACCUSTIC ARTS можно использовать и как внешний цифро-аналоговый преобразователь с двумя цифровыми входами: RCA и асинхронным входом USB-Audio для аудио высокого разрешения, в том числе DSD.

К ЦАПу можно подключить, например, ноутбук, компьютер PC или MAC, а также любой другой цифровой источник аудиосигнала. Сердце PLAYER I — уникальный High End привод, специально спроектированный для воспроизведения CD-Audio. Алюминиевый лоток привода полностью демпфирован и движется по металлическим направляющим.