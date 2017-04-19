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ACCUSTIC ARTS PLAYER I – новая звезда серии TOP


19.04.2017 12:21

 

 

Проигрыватель компакт-дисков PLAYER I немецкой компании ACCUSTIC ARTS можно использовать и как внешний цифро-аналоговый преобразователь с двумя цифровыми входами: RCA и асинхронным входом USB-Audio для аудио высокого разрешения, в том числе DSD. 

 

К ЦАПу можно подключить, например, ноутбук, компьютер PC или MAC, а также любой другой цифровой источник аудиосигнала. Сердце PLAYER I — уникальный High End привод, специально спроектированный для воспроизведения CD-Audio. Алюминиевый лоток привода полностью демпфирован и движется по металлическим направляющим.

 

Классический дизайн и инновационная технологическая начинка делают PLAYER I отличным компаньоном для популярного интегрального усилителя ACCUSTIC ARTS POWER I – MK 4 из серии "TOP", причём производитель рекомендует использовать балансное подключение между проигрывателем и усилителем. В комплект поставки входит универсальный пульт дистанционного управления, который позволяет управлять и проигрывателем, и усилителем POWER I – MK 4.

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