ACCUSTIC ARTS PLAYER I – новая звезда серии TOP
Проигрыватель компакт-дисков PLAYER I немецкой компании ACCUSTIC ARTS можно использовать и как внешний цифро-аналоговый преобразователь с двумя цифровыми входами: RCA и асинхронным входом USB-Audio для аудио высокого разрешения, в том числе DSD.
К ЦАПу можно подключить, например, ноутбук, компьютер PC или MAC, а также любой другой цифровой источник аудиосигнала. Сердце PLAYER I — уникальный High End привод, специально спроектированный для воспроизведения CD-Audio. Алюминиевый лоток привода полностью демпфирован и движется по металлическим направляющим.
Классический дизайн и инновационная технологическая начинка делают PLAYER I отличным компаньоном для популярного интегрального усилителя ACCUSTIC ARTS POWER I – MK 4 из серии "TOP", причём производитель рекомендует использовать балансное подключение между проигрывателем и усилителем. В комплект поставки входит универсальный пульт дистанционного управления, который позволяет управлять и проигрывателем, и усилителем POWER I – MK 4.
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