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Acer C101i: карманный кинотеатр


03.11.2017 15:39

 

 

Компания Acer объявила о начале продаж в России портативного видеопроектора C101i. Обладая фантастически малыми размерами – чуть больше паспорта, он способен проецировать изображение диагональю до 64 дюймов. Новинка оснащена аккумулятором и модулем Wi-Fi. 

 

Благодаря использованию светодиода яркость C101i – 150 ANSI люмен при контрастности 1 200:1. Ресурс источника света составляет около 30 000 часов, что эквивалентно трём годам непрерывного просмотра. Литий-ионный аккумулятор емкостью 3 400 мАч обеспечивает проецирование в экорежиме на протяжении 120 минут.

 

Встроенный модуль Wi-Fi и поддержка сервисов AirPlay и Miracast позволяют подключить к проектору смартфон или планшет. Предусмотрено и кабельное подключение. Acer C101i  оснащён двумя разъёмами HDMI, один из которых служит для вывода сигнала на внешний монитор или телевизор. Имеется встроенный динамик; при необходимости звук с проектора можно вывести на колонки через 3.5-миллиметровый аудиовыход.

 

В комплект поставки входит удобный карманный штатив-трипод. Рекомендуемая розничная цена проектора – 29990 рублей.

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