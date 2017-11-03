Компания Acer объявила о начале продаж в России портативного видеопроектора C101i. Обладая фантастически малыми размерами – чуть больше паспорта, он способен проецировать изображение диагональю до 64 дюймов. Новинка оснащена аккумулятором и модулем Wi-Fi.

Благодаря использованию светодиода яркость C101i – 150 ANSI люмен при контрастности 1 200:1. Ресурс источника света составляет около 30 000 часов, что эквивалентно трём годам непрерывного просмотра. Литий-ионный аккумулятор емкостью 3 400 мАч обеспечивает проецирование в экорежиме на протяжении 120 минут.

Встроенный модуль Wi-Fi и поддержка сервисов AirPlay и Miracast позволяют подключить к проектору смартфон или планшет. Предусмотрено и кабельное подключение. Acer C101i оснащён двумя разъёмами HDMI, один из которых служит для вывода сигнала на внешний монитор или телевизор. Имеется встроенный динамик; при необходимости звук с проектора можно вывести на колонки через 3.5-миллиметровый аудиовыход.