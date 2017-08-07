07.08.2017 16:00

Компания Acer представила новую модель X113P. Это недорогой и экономичный DLP-проектор, который подходит для использования как дома, так и в офисах или учебных заведениях.

Новинка имеет DLP-чип с разрешением 800х600 точек и поддерживает технологию DLP 3D для отображения трехмерного контента. Цветовой охват проектора – 1.07 миллионов цветов, уровень контрастности 20000:1, мощность светового потока 3000 Лм. Acer X113P обеспечивает насыщенное цветное изображение и хорошую глубину отображения черного цвета. Он позволяет получить яркую кинотеатральную картинку при частичном затемнении и дает возможность проводить презентации в освещенном помещении.