Acer X113P – экономичный проектор для любых задач
Компания Acer представила новую модель X113P. Это недорогой и экономичный DLP-проектор, который подходит для использования как дома, так и в офисах или учебных заведениях.
Новинка имеет DLP-чип с разрешением 800х600 точек и поддерживает технологию DLP 3D для отображения трехмерного контента. Цветовой охват проектора – 1.07 миллионов цветов, уровень контрастности 20000:1, мощность светового потока 3000 Лм. Acer X113P обеспечивает насыщенное цветное изображение и хорошую глубину отображения черного цвета. Он позволяет получить яркую кинотеатральную картинку при частичном затемнении и дает возможность проводить презентации в освещенном помещении.
Acer X113P оснащён объективом с коэффициентом масштабирования 1.1х. Цифровой двукратный зум и функция коррекции трапецеидальных искажений в вертикальном направлении позволяют скорректировать изображение в соответствии с условиями установки. Для подключения источников сигнала предусмотрены композитный, S-Video и VGA входы. Ресурс использования лампы составляет 5000 часов при интенсивном использовании и 10000 часов в экономичном режиме.
Комментарии