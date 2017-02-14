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Acoustic Energy: новинки к юбилею


14.02.2017 11:08

 

 

Британская компания Acoustic Energy готовится отметить юбилей: 30 лет со дня основания. К запланированным на февраль праздничным мероприятиям приурочен выпуск нескольких новинок, в том числе мониторов AE1 Active. Чуть позже производитель обещает представить новую 100-ю серию акустических систем; в том числе модель-преемницу популярной напольной AE109.

Компания сработала на опережение: уже сейчас в её ассортименте присутствуют обновлённые стойки серии Reference Stand. Благодаря некоторым конструктивным доработкам, в том числе изменившимся размерам верхней и нижней площадок, использовать подставки можно будет со всеми без исключения полочниками Acoustic Energy, в том числе из новой серии. Кроме того, добавлены варианты отделки стоек.

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