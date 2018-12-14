14.12.2018 14:30

В новой серии 300 акустических систем Acoustic Energy появилась ещё одна модель – центральный канал AE 307. Громкоговоритель оснащён 130-миллиметровыми СЧ/НЧ-динамиками последнего поколения.

Специально для колонок этой серии был разработан новый 25-миллиметровый алюминиевый твитер. Он обеспечивает высокую мощность и низкие искажения даже при высоких уровнях громкости. Запатентованная технология распорок и перегородок сводит к минимуму призвуки корпуса, изготовленного из МДФ высокой плотности. Такое же техническое решение инженеры компании применили в эталонной серии Reference.

Дополнительное преимущество новой конструкции – использование фирменного волновода WDT (Wide Dispersion Technology) с широкой диаграммой рассеивания звукового поля. Благодаря ему у колонки отличные дисперсионные характеристики, что особенно хорошо слышно, когда домашний кинотеатра полностью «построен» на акустических системах серии АЕ 300. Характеристики новинки: мощность 175 Вт, сопротивление 6 Ом, чувствительность 89 Дб, АЧХ 42–30 000 Гц.