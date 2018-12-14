Acoustic Energy: серия 300
В новой серии 300 акустических систем Acoustic Energy появилась ещё одна модель – центральный канал AE 307. Громкоговоритель оснащён 130-миллиметровыми СЧ/НЧ-динамиками последнего поколения.
Специально для колонок этой серии был разработан новый 25-миллиметровый алюминиевый твитер. Он обеспечивает высокую мощность и низкие искажения даже при высоких уровнях громкости. Запатентованная технология распорок и перегородок сводит к минимуму призвуки корпуса, изготовленного из МДФ высокой плотности. Такое же техническое решение инженеры компании применили в эталонной серии Reference.
Дополнительное преимущество новой конструкции – использование фирменного волновода WDT (Wide Dispersion Technology) с широкой диаграммой рассеивания звукового поля. Благодаря ему у колонки отличные дисперсионные характеристики, что особенно хорошо слышно, когда домашний кинотеатра полностью «построен» на акустических системах серии АЕ 300. Характеристики новинки: мощность 175 Вт, сопротивление 6 Ом, чувствительность 89 Дб, АЧХ 42–30 000 Гц.
Как и другие модели линейки, AE 307 выпускается в трёх вариантах отделки; доступные цвета: глянцевый чёрный, глянцевый белый и натуральный шпон ореха. В ближайшее время, уже в начале будущего года, серия пополнится ещё одной новинкой, сабвуфером АЕ 308 мощностью 500 Вт.
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