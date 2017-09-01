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Acoustic Innovations: новая серия к 25-летию компании


01.09.2017 18:44

 

 

Американская компания Acoustic Innovations производит кинотеатральные кресла, акустические материалы для домашних кинозалов, а также готовые решения для оформления домашних кинотеатров. В этом году бренду исполняется 25 лет, и к этой дате приурочен выпуск нового продукта под названием Curated Theaters.

 

Для любителей смотреть кино в уютной атмосфере своего собственного кинозала компания разработала три новых стиля оформления помещения для домашнего кинотеатра: CINERialto, CINERitz и CINECirque. В частности, одним из предлагаемых решений являются уникальные дизайнерские декоративные решётки для колонн, часто встречающегося элемента декора частных кинозалов. Такие колонны позволяют скрыть недостатки помещения, создать эффектный интерьер. Кроме того, в них можно встраивать акустические системы, и как раз в таких случаях может понадобиться декоративная решётка, пропускающая звук и стилистически соответствующая дизайну помещения и используемых отделочных материалов. 

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