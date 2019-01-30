30.01.2019 08:00

Австралийская компания Nura представила портативное устройство, заявленное как первые в мире адаптивные наушники-вкладыши, способные настраивать своё звучание в соответствии с особенностями слуха пользователя. Как говорит основатель компании Драган Петрович (Dragan Petrović), «нет такого понятия, как идеальная звуковая система – есть только такая система, которая идеально соответствует вам».

По сути, NuraLoop являются миниатюрной версией фирменных накладных наушников Nuraphone, которые также обладают способностью автоматически менять уровень громкости и другие параметры в зависимости от того, кто их надевает. Так, звук, который услышит человек с пониженной чувствительностью к низким частотам, будет более «басовитым», чем в случае с пользователем, восприимчивым к звуковым волнам средней частоты. Какие настройки выбрать, наушники «узнают» благодаря отоакустической эмиссии, то есть реакции улитки внутреннего уха на звуковое раздражение.