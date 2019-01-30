ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Адаптивные наушники NuraLoop


30.01.2019 08:00

 

 

Австралийская компания Nura представила портативное устройство, заявленное как первые в мире адаптивные наушники-вкладыши, способные настраивать своё звучание в соответствии с особенностями слуха пользователя. Как говорит основатель компании Драган Петрович (Dragan Petrović), «нет такого понятия, как идеальная звуковая система – есть только такая система, которая идеально соответствует вам».

 

По сути, NuraLoop являются миниатюрной версией фирменных накладных наушников Nuraphone, которые также обладают способностью автоматически менять уровень громкости и другие параметры в зависимости от того, кто их надевает. Так, звук, который услышит человек с пониженной чувствительностью к низким частотам, будет более «басовитым», чем в случае с пользователем, восприимчивым к звуковым волнам средней частоты. Какие настройки выбрать, наушники «узнают» благодаря отоакустической эмиссии, то есть реакции улитки внутреннего уха на звуковое раздражение.

 

Bluetooth-наушники имеют также функцию шумоподавления и режим частичного звукопропускания, позволяющий пользователю слышать, что происходит вокруг. Средства на разработку и производство Nuraphone в размере 1,8 миллионов долларов США были собраны в 2016 году через крауд-фандинговую платформу Kickstarter. Модель NuraLoop поступит в продажу в 2019 году.

Связанные новости:
 High End наушники Sonos: верить или нет? - 29.01.2019 07:00
 Новинка Koss - 29.12.2018 07:00
 Беспроводные наушники Dolby Dimension - 19.11.2018 07:00
 Аудио новинки Sony Extra Bass - 06.07.2018 08:00
 Приложение True-Fi: поддержка 150 моделей наушников - 18.06.2018 14:40
 Sony: наушники с шумоподавлением серии 1000X  - 30.10.2017 12:51
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007