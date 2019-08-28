28.08.2019 14:00

Ежегодный конкурс A'Design Award рассчитан на «дизайнеров, изобретателей и производителей, которые хотят привлечь внимание средств массовой информации и покупателей» к своим разработкам или проектам. Высшая награда – платиновая; за ней традиционно следуют «золото», «серебро» и «бронза»; нижний уровень – «железная» награда. Категории самые разнообразные, от дизайна интерьера или упаковки до графических интерфейсов и ювелирных изделий. Предусмотрена и категория «Дизайн цифровых устройств»; в этом году на суд жюри были представлены многочисленные смарт-динамики, а также несколько моделей наушников.



Накладные Bluetooth-наушники Avanti Air от компании Moshi удостоились золотой награды. Целью разработчиков было создать наушники для тех, кто много путешествует: лёгкие, складные и удобные даже при длительном ношении. чтобы 27 часов работы, которые можно продлить ещё на четыре часа за 15 минут подзарядки; удобный футляр для переноски; лёгкое оголовье из нержавеющей стали. Наушники могут управляться голосом, с помощью Google Assistant или Siri. Для того, чтобы Avanti Air подошли любому носителю, конструкторы использовали результаты исследования, проведённого для армии США.

Ещё один обладатель «золота» – модель OnePlus Bullets, беспроводные вкладыши, созданные дизайнерами из КНР. После десяти минут подзарядки наушниками можно пользоваться не менее пяти часов. Благодаря шейному ободу наушники не потеряются, а магниты на каждом наушнике надёжно скрепляют их между собой, при этом устройство автоматически выключается.

Наушники Aurelian – проект дизайн-студии Tiger Guo из Новой Зеландии. Авторы позиционируют своё творение как предмет роскоши, говорящий о статусе владельца и надеваемый в особых случаях; не зря по форме наушники напоминают диадему или корону-венец. Дизайнеры не скрывают, что перед ними стояла крайне сложная задача: создать устройство функциональное, но в корне отличающееся своим внешним видом от принятого стандарта, и при этом не уйти в совершенную экзотику или китч. Насколько им это удалось, можно судить по «качеству» награды: члены жюри сочли, что «железа» будет достаточно.



Продолжение следует…