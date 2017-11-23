23.11.2017 12:30

У английского слова “smart” много значений: умный, энергичный, технически продуманный, аккуратный. Все эти эпитеты в равной степени пригодны для описания устройств новой линейки.

В серии представлены ЦАП DX-1, многофункциональный усилитель AX-1, предварительный усилитель PX-1, а также стерео и моно усилители мощности BX-1 и BX-2. Последние имеют фирменную стрелочную индикацию, балансные и RCA входы, переключаемые режимы работы (класс А/класс AB) и запас по мощности до 210 Вт на канал; возможно подключение в режиме bi-wiring.