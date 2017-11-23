Advance Acoustic: новая серия Smart
У английского слова “smart” много значений: умный, энергичный, технически продуманный, аккуратный. Все эти эпитеты в равной степени пригодны для описания устройств новой линейки.
В серии представлены ЦАП DX-1, многофункциональный усилитель AX-1, предварительный усилитель PX-1, а также стерео и моно усилители мощности BX-1 и BX-2. Последние имеют фирменную стрелочную индикацию, балансные и RCA входы, переключаемые режимы работы (класс А/класс AB) и запас по мощности до 210 Вт на канал; возможно подключение в режиме bi-wiring.
Все компоненты можно использовать в мультирумных инсталляциях с помощью компактного блока WTX MicroStream. Обеспечивающие первоклассный звук и превосходно оснащённые, с максимальным функционалом, устройства новой линейки рассчитаны на широкий круг потребителей. Ширина всех компонентов – 230 мм; отделка – чёрный или белый зеркальный лак.
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