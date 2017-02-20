Advance Acoustic: новые модели усилителей в серии X

20.02.2017 13:27 Французский бренд Advance Acoustic популярен у аудиофилов не только благодаря акустическим системам. Торговая марка известна и своей линейкой интегральных усилителей. Впервые серия X была представлена Hi-Fi аудитории пару лет назад, а в нынешнем году компания обновила модельный ряд, который теперь состоит из четырех усилителей: X-i50BT, X-i75, X-i105 и флагманского X-i125. Все модели оснащены мощными тороидальными трансформаторами, ЦАП нового поколения, встроенные фонокорректоры, выходы на наушники и дополнительный выход на сабвуфер, а также возможность работать по Bluetooth. Кроме того, у моделей X-i105 и X-i125 имеются по две пары мощных выходных клемм для подключения акустических систем, а X-i125 оснащён двумя трансформаторами питания, раздельно для правого и левого каналов. Связанные новости: Юбилей Advance Acoustic с премиальной аудиотехникой - 28.07.2015 10:00 Вернуться к списку новостей