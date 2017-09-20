Advance Acoustic X-i105: мощный многофункциональный звукоусилительный комплекс

20.09.2017 10:51 Серия аудио компонентов X – одна из наиболее популярных в ассортименте французской компании Advance Acoustic. Все компоненты серии выполнены в чёрном цвете и имеют зеркальную фронтальную поверхность; при включении на ней появляется индикация синего и красного цветов, гармонирующая с чёрным стеклом. В этом году Advance Acoustic расширила линейку X, дополнив её несколькими моделями интегральных усилителей. В обновлённой серии представлены усилители X-i50BT, X-i75, X-i105 и флагман X-i125. Модель X-i105 имеет расширенный функционал, улучшенное шасси, может использоваться как усилитель мощности или процессор; может работать в классе А, что обеспечивается переключением в режим high bias. X-i105 оснащён тороидальным трансформатором большой мощности и встроенным фоно корректором. Предусмотрена возможность работы через Bluetooth; имеются выход на наушники, цифровые входы USB A, а также асинхронный USB B для записи и воспроизведения и дополнительный выход на сабвуфер. Фирменный звуковой почерк усилителя характеризуется прозрачностью, нейтральной подачей аудио материала, глубиной и высокой динамикой. Выходная мощность усилителя: 2 х 105 Вт (8 Ом), 2 х 140 Вт (4 Ом), частотный диапазон: 10 Гц – 35 кГц ( -3 дБ). Связанные новости: Advance Acoustic X-i75 – многофункциональный звукоусилительный комплекс - 02.08.2017 17:00 Advance Acoustic: новые модели усилителей в серии X - 20.02.2017 13:27 Юбилей Advance Acoustic с премиальной аудиотехникой - 28.07.2015 10:00 Вернуться к списку новостей