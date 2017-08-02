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Advance Acoustic X-i75 – многофункциональный звукоусилительный комплекс


02.08.2017 17:00

 

 

Серия X интегральных усилителей Advance Acoustic впервые была представлена два года назад. Недавно компания-производитель обновила ассортимент; теперь серия состоит из четырёх моделей: X-i50BT, X-i75, X-i105 и X-i125.

 

Интегральный многофункциональный усилитель Advance Acoustic X-i75 имеет первоклассный функционал, улучшенное шасси, может работает практически с любым источником и использоваться в качестве предварительного усилителя/процессора. Работа в классе А обеспечивается переключением в режим high bias. Выходная мощность: 2 х 75 Вт (8 Ом), 2 х 105 Вт (4 Ом), частотный диапазон 10 Гц - 35 кГц (-3 дБ).

 

Усилитель оснащён тороидальным трансформатором повышенной мощности, цифро-аналоговыми преобразователями нового поколения, встроенным фоно-корректором. Предусмотрена возможность подключения по Bluetooth. Устройство имеет цифровые входы USB A и асинхронный USB B,  два коаксиальных и один оптический цифровой вход, выход на наушники, а также дополнительный выход на сабвуфер.

 

Как и другие компоненты X серии, усилитель X-i75 имеет корпус чёрного цвета с зеркальной фронтальной поверхностью с синей и красной индикацией.

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