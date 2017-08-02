Advance Acoustic X-i75 – многофункциональный звукоусилительный комплекс

02.08.2017 17:00 Серия X интегральных усилителей Advance Acoustic впервые была представлена два года назад. Недавно компания-производитель обновила ассортимент; теперь серия состоит из четырёх моделей: X-i50BT, X-i75, X-i105 и X-i125. Интегральный многофункциональный усилитель Advance Acoustic X-i75 имеет первоклассный функционал, улучшенное шасси, может работает практически с любым источником и использоваться в качестве предварительного усилителя/процессора. Работа в классе А обеспечивается переключением в режим high bias. Выходная мощность: 2 х 75 Вт (8 Ом), 2 х 105 Вт (4 Ом), частотный диапазон 10 Гц - 35 кГц (-3 дБ). Усилитель оснащён тороидальным трансформатором повышенной мощности, цифро-аналоговыми преобразователями нового поколения, встроенным фоно-корректором. Предусмотрена возможность подключения по Bluetooth. Устройство имеет цифровые входы USB A и асинхронный USB B, два коаксиальных и один оптический цифровой вход, выход на наушники, а также дополнительный выход на сабвуфер. Как и другие компоненты X серии, усилитель X-i75 имеет корпус чёрного цвета с зеркальной фронтальной поверхностью с синей и красной индикацией. Связанные новости: Advance Acoustic: новые модели усилителей в серии X - 20.02.2017 13:27 Юбилей Advance Acoustic с премиальной аудиотехникой - 28.07.2015 10:00 Вернуться к списку новостей