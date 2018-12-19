19.12.2018 07:00

Ещё одна новость от Acoustic Energy – выпуск флагманской модели сотой серии АЕ120. Английский производитель ожидает, что новые напольники станут не менее популярными, чем АЕ109.

Сохранив довольно умеренную цену, Acoustic Energy представила по-настоящему «взрослую» колонку. Высота АЕ120 – 90 см, при этом громкоговорители ненамного прибавили в объёме и весе: их глубина увеличилась на 6 см, а ширина на 4 см; весит каждый AE120 на 1,5 кг больше «младших» AE109.