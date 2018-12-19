AE120: мощнее, выше, «взрослее»
Ещё одна новость от Acoustic Energy – выпуск флагманской модели сотой серии АЕ120. Английский производитель ожидает, что новые напольники станут не менее популярными, чем АЕ109.
Сохранив довольно умеренную цену, Acoustic Energy представила по-настоящему «взрослую» колонку. Высота АЕ120 – 90 см, при этом громкоговорители ненамного прибавили в объёме и весе: их глубина увеличилась на 6 см, а ширина на 4 см; весит каждый AE120 на 1,5 кг больше «младших» AE109.
Внутри колонки – три драйвера; добавился один бумажный НЧ-динамик. Новинка – полноценная трёхполосная акустическая система. Её мощность составляет 200 Вт, рабочий диапазон – от 40 Гц до 35 кГц. При чувствительности 90 дБ и сопротивлении 6 Ом громкоговорители без проблем «раскачиваются» даже не самым мощным усилителем. Чёткую артикуляцию и фокусировку звуковых образов обеспечивают фирменная ВЧ-линза (WDT), отличное демпфирование и балластная засыпка. Доступные варианты отделки: матовый чёрный и орех.
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