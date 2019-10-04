AirPods 3 с функцией шумоподавления?

04.10.2019 06:50

В Интернете распространяется информация о третьем поколении наушников AirPods, которые якобы готовит выпустить компания Apple в течение ближайшего месяца. Условное наименование модели – B298.

Источник этих слухов – разработчик приложений для iOS Гильерме Рэмбо. Он написал на сайте 9to5mac.com о том, что в коде бета-версии iOS 13.2 обнаружил информацию об этом устройстве. Новые AirPods будут внутриканальными и с функцией активного шумоподавления. Последнее – не новость, разговоры об этой возможности идут уже почти два года, но теперь они, похоже, нашли подтверждение.

Вероятно, наушниками AirPods v3 смогут пользоваться люди с нарушениями слуха – этот вывод Рэмбо сделал после того, как нашёл схематическое изображение наушников в разделе «специальные возможности». Также в коде бета-версии iOS 13.2 присутствуют упоминания различных режимов работы наушников, в том числе режим фокусировки – без звука, но с активированной функцией шумоподавления. Это означает, что в те моменты, когда пользователю необходимо сосредоточиться, не отвлекаясь на окружающие звуки, наушники можно использовать в качестве берушей.