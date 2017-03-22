AVREPORT.RU

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"Академия винила" от компании Pro-Ject


22.03.2017 18:48

 

 

25 марта в магазине «M.Видео» на Дмитровском шоссе состоится очередной мастер-класс «Академии винила»

 

Познавательные мастер-классы столь необычной тематики организовали две компании: российская сеть магазинов электроники «М.Видео» и австрийский производитель проигрывателей виниловых пластинок Pro-Ject. Темой ближайшего «семинара» станет правильный уход за виниловыми дисками и поддержка техники в отличном состоянии. 

 

Те, кто сомневается в приобретении необходимых навыков за одно занятие, могут принести пластинки с собой – организаторы пообещали отмыть всех, вернее, все «практические пособия». 

 

Вход свободный для всех желающих. Подробная информация – на официальном сайте мероприятия. 

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