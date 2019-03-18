«Академия Винила» в Санкт-Петербурге

18.03.2019 11:55 30 марта в Санкт-Петербурге состоится выездная сессия «Академии Винила», организованная компаниями Аудиомания и Pro-Ject. В её работе примут участие ведущие российские эксперты и специально приглашенный гость из Германии. Участники мероприятия смогут пообщаться с производителями, дистрибьюторами, журналистами, а также любителями винила, увлечение которых давно переросло в дело всей их жизни. Программой предусмотрены лекции и мастер-классы по выбору, установке и настройке проигрывателя, подбору головки звукоснимателя и других компонентов. Стоимость участия: 300 рублей при заблаговременной покупке билетов. Непосредственно в день мероприятия билеты будут стоить значительно дороже (800 рублей). В стоимость включено посещение всей программы мастер-классов, два перерыва на кофе с лёгкими закусками, посещение выставочной экспозиции с Hi-Fi системами и их прослушивание. В финале программы состоится «круглый стол», в работе которого примут участие все спикеры «Академии Винила». Каждый желающий может задать им любой самый животрепещущий вопрос на тему аналогового звука; автору самого интересного вопроса организаторы «Академии» оплатят поездку в Москву на выставку Hi-Fi & High End Show, которая пройдёт в московском выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в апреле 2019 года. Связанные новости: Сетевой стример Pro-Ject Stream Box S2 Ultra - 23.01.2019 13:30 Pro-Ject Juke Box E - 16.02.2018 15:50 «Художества» Pro-Ject - 27.11.2017 15:15 "Академия винила" от компании Pro-Ject - 22.03.2017 18:48 Вернуться к списку новостей