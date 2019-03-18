«Академия Винила» в Санкт-Петербурге
30 марта в Санкт-Петербурге состоится выездная сессия «Академии Винила», организованная компаниями Аудиомания и Pro-Ject. В её работе примут участие ведущие российские эксперты и специально приглашенный гость из Германии.
Участники мероприятия смогут пообщаться с производителями, дистрибьюторами, журналистами, а также любителями винила, увлечение которых давно переросло в дело всей их жизни. Программой предусмотрены лекции и мастер-классы по выбору, установке и настройке проигрывателя, подбору головки звукоснимателя и других компонентов.
Стоимость участия: 300 рублей при заблаговременной покупке билетов. Непосредственно в день мероприятия билеты будут стоить значительно дороже (800 рублей). В стоимость включено посещение всей программы мастер-классов, два перерыва на кофе с лёгкими закусками, посещение выставочной экспозиции с Hi-Fi системами и их прослушивание. В финале программы состоится «круглый стол», в работе которого примут участие все спикеры «Академии Винила». Каждый желающий может задать им любой самый животрепещущий вопрос на тему аналогового звука; автору самого интересного вопроса организаторы «Академии» оплатят поездку в Москву на выставку Hi-Fi & High End Show, которая пройдёт в московском выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в апреле 2019 года.
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