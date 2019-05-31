31.05.2019 10:00

Инженеры компании Draper разработали моторизированный лифтовый механизм с грузоподъёмностью до 454 кг. Draper Acrobat предназначен для поднимания и опускания проекционных экранов в помещениях с высокими потолками.



Высокую надежность обеспечивают стальные канаты с запасом на 10 м. В системе также предусмотрены дополнительные страховочные ремни. Скорость работы составляет 2,92 м в минуту. Подъёмный механизм Acrobat комплектуется мотором под напряжение 110 В или 220 В. Управление осуществляется с помощью настенного пульта или через систему автоматизации.

В Draper рекомендуют использовать лифт Acrobat в общественных помещениях с высокими потолками, в спортивных залах, выставочных центрах и т.д. Благодаря высокой грузоподъёмности – почти до полутонны – механизм можно использовать не только с экранами, но и с осветительными приборами, акустическими системами, фоновыми полотнами, информационными табло и другими устройствами.