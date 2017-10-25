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Активная акустика Klipsch R-28PF и R-14PM


25.10.2017 13:00

 

 

Серия Reference акустических систем Klipsch пополнилась двумя новыми активными моделями, R-28PF и R-14PM.

 

Обе новинки поддерживают подключение по Bluetooth (включая aptX), оснащены разъёмом USB аудио, имеют оптический цифровой, аналоговый стерео и аналоговый 3,5 мм входные разъёмы. Линейный RCA выход позволяет подключить сабвуфер.

 

Напольная модель R-28PF высотой 107 см комплектуется двумя 8-дюймовыми басовыми динамиками и парой дюймовых алюминиевых твитеров Tractrix. Мощность системы – 260  Вт (по 20 Вт на канал для ВЧ-драйверов, по 110 Вт на канал для вуферов), АЧХ 33 Гц-20 кГц, чувствительность 114 дБ. Разработчики утверждают, что полный коэффициент гармонических искажений всегда меньше 1%, даже на максимальной выходной мощности. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с батарейками, декоративная решётка на магнитах, пятиметровый кабель для соединения двух акустических систем, AUX кабель длиной 2 метра,  а также цифровой оптический кабель (3 м).

 

Активные мониторы Klipsch – это компактные (25 х 15 х 19 мм) колонки с 4-дюймовым НЧ-динамиком и твитером (рупор Tractrix, алюминиевый купол) 0,75“. Мощность 80 Вт, АЧХ 80 Гц-20 кГц, чувствительность 103 дБ. В комплекте – пульт, четырёхметровый соединительный кабель длиной и USB-кабель Type A-Type B длиной 1,5 м.

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