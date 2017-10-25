Напольная модель R-28PF высотой 107 см комплектуется двумя 8-дюймовыми басовыми динамиками и парой дюймовых алюминиевых твитеров Tractrix. Мощность системы – 260 Вт (по 20 Вт на канал для ВЧ-драйверов, по 110 Вт на канал для вуферов), АЧХ 33 Гц-20 кГц, чувствительность 114 дБ. Разработчики утверждают, что полный коэффициент гармонических искажений всегда меньше 1%, даже на максимальной выходной мощности. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с батарейками, декоративная решётка на магнитах, пятиметровый кабель для соединения двух акустических систем, AUX кабель длиной 2 метра, а также цифровой оптический кабель (3 м).