12.08.2019 15:17

Одна из новых моделей в ассортименте немецкой компании Thonet & Vander – активные полочные Bluetooth-колонки Kurbis. Особенность новинки – в корпусах из материала HDAA. Как заявляет производитель, HDAA представляет собой акустический поглотитель из природного полимера высокой плотности, жёсткий и прочный, благодаря чему он предотвращает вибрацию и утечку звука и обеспечивает более точное звучание.



Громкоговорители оснащаются 133-миллиметровым СЧ/НЧ динамиком из арамидного волокна и 25-миллиметровым твитером с шёлковым куполом. Мощность встроенного усилителя – 68 Вт (RMS), пиковая мощность – 340 Вт. АЧХ системы: 55 Гц – 20 кГц.



Мониторы Kurbis с поддержкой Bluetooth 4.0 обеспечивают возможность стриминга аудиоконтента напрямую со смартфона, планшета или ноутбука, и работают с Amazon Echo и Google Home, что позволяет потребителю использовать голосовые команды для управления колонками.