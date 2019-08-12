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Активная акустика Kurbis


12.08.2019 15:17

 

 

Одна из новых моделей в ассортименте немецкой компании Thonet & Vander – активные полочные Bluetooth-колонки Kurbis. Особенность новинки – в корпусах из материала HDAA. Как заявляет производитель, HDAA представляет собой акустический поглотитель из природного полимера высокой плотности, жёсткий и прочный, благодаря чему он предотвращает вибрацию и утечку звука и обеспечивает более точное звучание.

 

Громкоговорители оснащаются 133-миллиметровым СЧ/НЧ динамиком из арамидного волокна и 25-миллиметровым твитером с шёлковым куполом. Мощность встроенного усилителя – 68 Вт (RMS), пиковая мощность – 340 Вт. АЧХ системы: 55 Гц – 20 кГц.

 

Мониторы Kurbis с поддержкой Bluetooth 4.0 обеспечивают возможность стриминга аудиоконтента напрямую со смартфона, планшета или ноутбука, и работают с Amazon Echo и Google Home, что позволяет потребителю использовать голосовые команды для управления колонками.

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