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Активная «встройка» Savant


25.04.2019 09:10

 

 

Savant представляет новую серию архитектурных громкоговорителей Micro Aperture. Колонки с поддержкой Power over Ethernet (PoE) позволяют создавать системы распределённого аудио с помощью одного Ethernet кабеля.

 

Используя модели новой серии, инсталляторы могут значительно облегчить себе жизнь, поскольку Savant Micro Aperture делают процесс проектирования и установки аудиосистемы менее сложным. Каждый активный динамик оснащён встроенным усилителем; благодаря этому не только сокращается время установки, но и обеспечивается высокое качество звука практически в любом помещении. 

 

В серии – три потолочных колонки, при создании которых применена технология Balanced Mode Radiator: активная АС с поддержкой PoE, сателлит с поддержкой PoE и пассивный 4-омный громкоговоритель для традиционных аудио систем. Каждая активная колонка может работать с тремя сателлитами; она самостоятельно регулирует выходную мощность, основываясь на типе POE переключателя. Пользователь может с лёгкостью менять конфигурацию системы, поскольку каждое устройство управляется и подключается к сети отдельно. Например, одна и та же пара колонок может сначала использоваться как стереопара, а потом «превратиться» в surround-каналы для домашнего кинотеатра.

 

Колонки устанавливаются в потолок заподлицо, комплектуются небольшими круглыми или квадратными (4”) грилями, которые можно красить в нужные цвета; внешне установленный громкоговоритель похож на стандартные потолочные светильники. Монтаж прост и не занимает много времени благодаря фирменной системе Savant INSTALL EZE.

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