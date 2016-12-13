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Активные полочники AE1 Active


13.12.2016 12:00

 

 

Британская компания Acoustic Energy начала производство активных High End-полочников AE1 Active. Новая модель стала продолжением успешных мониторов AE-1 Classic, которые выпустили в конце 80-х. Мониторы AE1 Active предлагаются в трех вариантах отделки: черный и белый рояльный лак или отделка шпоном натурального дерева под глянцевым лаком.

Колонки AE1 Active оснастили усилителем класса АВ мощностью 2×50 Вт с линейным блоком питания, активными кроссоверами 4-го порядка и твитером собственной конструкции с алюминиевым куполом. Для оптимальной дисперсии производитель задействовал фирменный волновод WDT. Также в мониторах предусмотрели НЧ/ВЧ-коррекцию в пределах ±2 дБ. Модель охватывает диапазон частот от 40 Гц до 25 кГц.
 

Стоимость пары колонок составит примерно 1'000 фунтов. В России новинка должна появится весной 2017 года.

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