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Активный сабвуфер ADAM Audio T10S


06.02.2019 14:00

 

 

Немецкий производитель акустических систем компания ADAM Audio представила компактный активный 10-дюймовый сабвуфер T10S. Презентация новинки состоялась на крупнейшей специализированной музыкальной выставке NAMM Show 2019. 

 

Новинка оснащена 130-ваттным усилителем класса D. Частотная характеристика T10S: 32 Гц - 120 Гц; устройство предназначено для расширения полосы низких частот студийных мониторов ADAM серии T. Внутренний сабвуфера – регулируемый двухканальный кроссовер, который позволяет настроить разделение низкочастотного сигнала от среднечастотного и обеспечивает оптимальную работу системы.

 

Все функции и возможности подключения сабвуфера T10S адаптированы для работы в комплекте с мониторами ближнего поля ADAM Audio T5V и T7V. Впрочем, новинка демонстрирует отличный результат и при использовании с другими компактными мониторами. В продажу ADAM Audio T10S поступит летом 2019 года.

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