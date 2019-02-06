Новинка оснащена 130-ваттным усилителем класса D. Частотная характеристика T10S: 32 Гц - 120 Гц; устройство предназначено для расширения полосы низких частот студийных мониторов ADAM серии T. Внутренний сабвуфера – регулируемый двухканальный кроссовер, который позволяет настроить разделение низкочастотного сигнала от среднечастотного и обеспечивает оптимальную работу системы.

Все функции и возможности подключения сабвуфера T10S адаптированы для работы в комплекте с мониторами ближнего поля ADAM Audio T5V и T7V. Впрочем, новинка демонстрирует отличный результат и при использовании с другими компактными мониторами. В продажу ADAM Audio T10S поступит летом 2019 года.