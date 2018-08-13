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Активный сабвуфер PIEGA PS 101


13.08.2018 13:40

 

 

Новый усовершенствованный сабвуфер PIEGA PS 101 пришёл на смену моделям PS 1 и PS 2. Благодаря лаконичному элегантному дизайну и трём вариантам отделки сабвуфер будет хорошо смотреться практически в любом интерьере.

 

Для того, чтобы обеспечить наилучшее качество звучания в Hi-Fi системах, разработчики выбрали высокоэффективную конструкцию закрытого ящика с двумя 22-сантиметровыми басовыми драйверами LDB. Драйверы отличаются длинноходной подвеской с крайне низкими искажениями и очень жёсткой мембраной, которая работает как поршень. Мощная магнитная система обеспечивает правильные параметры Thiele/Small, большую эффективность и низкие искажения.

 

Сабвуфер PS 101 воспроизводит бас точно и глубоко, с отличной динамикой и впечатляющими импульсными характеристиками, и хорошо сочетается даже с топовыми моделями акустических систем PIEGA. Производитель рекомендует использовать его как в стерео комплектах, так и в составе систем для домашнего кинотеатра. 

 

Материал корпуса – алюминий, цвета – серебристый, чёрный, белый.

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