Активный сабвуфер PIEGA PS 101
Новый усовершенствованный сабвуфер PIEGA PS 101 пришёл на смену моделям PS 1 и PS 2. Благодаря лаконичному элегантному дизайну и трём вариантам отделки сабвуфер будет хорошо смотреться практически в любом интерьере.
Для того, чтобы обеспечить наилучшее качество звучания в Hi-Fi системах, разработчики выбрали высокоэффективную конструкцию закрытого ящика с двумя 22-сантиметровыми басовыми драйверами LDB. Драйверы отличаются длинноходной подвеской с крайне низкими искажениями и очень жёсткой мембраной, которая работает как поршень. Мощная магнитная система обеспечивает правильные параметры Thiele/Small, большую эффективность и низкие искажения.
Сабвуфер PS 101 воспроизводит бас точно и глубоко, с отличной динамикой и впечатляющими импульсными характеристиками, и хорошо сочетается даже с топовыми моделями акустических систем PIEGA. Производитель рекомендует использовать его как в стерео комплектах, так и в составе систем для домашнего кинотеатра.
Материал корпуса – алюминий, цвета – серебристый, чёрный, белый.
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