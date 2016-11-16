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Активный сабвуфер Pioneer TS-WX70DA


16.11.2016 12:00

 

 

Новый сабвуфер Pioneer имеет сравнительно небольшие размеры, однако благодаря фирменным технологиям и качественным компонентам развивает мощные басы.

Активный сабвуфер TS-WX70DA построен на двух 16-см динамиках, работающих в эффективном акустическом оформлении Back Loaded Horn System (обратно-нагруженный рупор), и содержит встроенный усилитель класса D с максимальной мощностью 200 Вт.

Функция DIGITAL BASS CONTROL позволяет выбрать один из двух режимов работы – DEEP (глубокий и насыщенный бас) и DYNAMIC (точный и ритмичный бас). Усилитель, разработанный специально для активного сабвуфера TS-WX70DA, может работать как с сигналами высокого уровня (для подключения громкоговорителей), так и низкого уровней (линейные входы RCA).

Одна из ключевых особенностей этой модели – его размеры. Высота корпуса составляет всего 97 мм. Его можно разместить в багажнике практически без потери полезного пространства, при этом его крепкая верхняя стенка позволяет спокойно положить на него багаж. Сабвуфер комплектуется надёжным быстросъёмным креплением, позволяющим при необходимости отключить и снять сабвуфер полностью.

Комплект поставки Pioneer TS-WX70DA включает в себя проводной пульт дистанционного управления, который позволяет легко и быстро настраивать звучание баса. С пульта настраивается уровень сигнала, частота среза фильтра нижних частот, а также на его корпусе присутствует переключатель режимов работы усилителя DEEP и DYNAMIC.

Рекомендованная цен на Pioneer TS-WX70DA составляет 24’190 ₽.

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